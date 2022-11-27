Кривой Рог, Украина, 27 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Объект транспортной инфраструктуры в городе Кривой Рог Днепропетровской области разрушен в результате ракетного удара. Об этом глава городской администрации Александр Вилкул сообщил 27 ноября в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кривой Рог

«Попадание в объект транспортной инфраструктуры. Разрушения значительны. Последствия выясняются», — написал Вилкул.

Он уточнил, что в городе зафиксировали два ракетных удара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вилкул подтвердил ракетную атаку на город и призвал жителей оставаться в укрытиях.