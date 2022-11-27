Красноярск, 27 ноября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Красноярском крае ограничили движение паромов через Енисей из-за морозов. Об этом сообщают муниципальные единые диспетчерские службы.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

«27 ноября из-за погодных условий паромная переправа не работает», — сообщает ЕДДС Казачинского района Красноярского края.

Жителям Северо-Енисейского района посоветовали не покидать пределы района из-за нестабильной работы паромной переправы Подтесово — Комары, в Енисейском районе призвали воздержаться от использования паромов.

Дирекция горнолыжного курорта «Шерегеш» в Кемеровской области приостановила работу подъемников из-за морозов. В красноярском фанпарке «Бобровый лог» горнолыжный сезон ещё не начался.

Между тем в управлении автомобильных дорог «Сибирь» сообщили об 11 случаев поломок грузовых автомобилей на трассах Кемеровской, Новосибирской и Томской областей.

В конце ноября в регионах Сибири установилась холодная погода. В некоторых регионах температура воздуха опустилась ниже 30 градусов мороза.