Москва, , 10:21 — REGNUM 21 каток с искусственным льдом открылся в парках Москвы. Об этом 27 ноября сообщается на сайте мэра столицы.

«Катки с искусственным льдом открылись в городских парках в разных районах Москвы. Среди них Таганский парк, Перовский, Измайловский, «Красная Пресня», «Дубки» и другие», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, каждая площадка имеет своё оформление, в большинстве из них работают пункты проката и заточки коньков, тёплые павильоны и фуд-корты.

Она добавила, что 28 ноября специалисты приступят к заливке катков с естественным льдом. Всего в городских парках откроется 38 площадок.