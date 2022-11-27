Гавана, 27 ноября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель провёл встречу в Стамбуле с турецкими бизнесменами и обсудил с ними вопросы инвестиций в экономику острова. Об этом 27 ноября сообщается на сайте кубинского правительства.

Kremlin.ru Мигель Диас-Канель

На встрече присутствовали около 40 бизнесменов из таких секторов экономики, как энергетика, туризм, здравоохранение, авиация и текстильное производство.

«Президент Кубы кратко рассказал о некоторых основных инвестициях, которые в настоящее время развиваются между Кубой и Турцией», — говорится в сообщении.

В частности, он выделил контракт на выработку электроэнергии турецкими плавучими электростанциями, которых сейчас на Кубе насчитывается семь, а также использование возобновляемых источников энергии.

Диас-Канель отметил, что Куба справилась с нехваткой генерации в летний период, в том числе, благодаря сотрудничеству с турецкими компаниями в энергетическом секторе.