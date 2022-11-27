Донецк, 27 ноября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:45 (совпадает с мск) — н. п. Дружба — н. п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 ноября боевики ВСУ обстреляли два района Донецка и населенный пункт Новоселовка.

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