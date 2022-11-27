За сутки два жителя ДНР погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

Донецк, , 10:23 — REGNUM Два человека погибли и ещё два получили ранения в результате обстрела киевскими боевиками территории ДНР за минувшие сутки. Об этом сообщает 27 ноября представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Последствия обстрелов ВСУ Александр Погожев © ИА REGNUM

За сутки 26 ноября зафиксировано 24 обстрела территории республики со стороны ВСУ. Киевские боевики выпустили 97 единиц различных боеприпасов.

Под обстрелом находились пять районов Донецка, а также Гольмовский, Горловка, Троицкое, Минеральное, Каштановое, Ясиноватая.

Два мирных жителя погибли в результате обстрела Киевского района Донецка и Центрально-Городского района Горловки. Ещё два человека ранены в Кировском и Киевском районах Донецка.

В Донецке и Горловке повреждены 18 домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 25 ноября в ДНР зафиксировали 35 обстрелов со стороны ВСУ.

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