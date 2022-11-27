Донецк, 27 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Два человека погибли и ещё два получили ранения в результате обстрела киевскими боевиками территории ДНР за минувшие сутки. Об этом сообщает 27 ноября представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрелов ВСУ

За сутки 26 ноября зафиксировано 24 обстрела территории республики со стороны ВСУ. Киевские боевики выпустили 97 единиц различных боеприпасов.

Под обстрелом находились пять районов Донецка, а также Гольмовский, Горловка, Троицкое, Минеральное, Каштановое, Ясиноватая.

Два мирных жителя погибли в результате обстрела Киевского района Донецка и Центрально-Городского района Горловки. Ещё два человека ранены в Кировском и Киевском районах Донецка.

В Донецке и Горловке повреждены 18 домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 25 ноября в ДНР зафиксировали 35 обстрелов со стороны ВСУ.

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