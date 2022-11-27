В Южной Корее при крушении вертолета погибли пять человек
При крушении вертолета в Южной Корее погибли не менее пяти человек
Сеул,
27 ноября 2022, 10:01 — REGNUM При крушении вертолета в Южной Корее погибли не менее пяти человек, сообщает 27 ноября агентство Yonhap со ссылкой на пожарных.
Крушение вертолета
(сс) pcgis
Инцидент произошел в уезде Янян провинции Канвондо. Вертолет S-58T американской компании Sikorsky, который был арендован местными властями, совершал облет местности на предмет возникновения лесных пожаров.
Вертолет потерпел крушение 27 ноября в 10:50 (04:50 мск). К месту происшествия были 28 единиц техники, 114 пожарных и один вертолет.
Премьер-министр Хан Док Су приказал сделать все возможное для ликвидации последствий происшествия.
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История вопроса
Авиапроисшествие — это происшествие с участием летательного аппарата, которое привело к гибели либо серьёзным травмам людей, а также существенному повреждению либо утрате воздушного судна. В приложении 13 к Конвенции о международной гражданской авиации к авиационным происшествиям не относят, если гибель или травму получает безбилетный пассажир, скрывающийся вне зон для пассажиров и экипажа; если телесные повреждения получены в результате естественных причин, нанесены самому себе либо другими лицами.
По статистике половина всех авиапроисшествий происходит по вине экипажа. Еще 22% относятся к отказам техники, к погодным условиям — 12%, к терроризму — 9%. Ещё 7% происшествий происходит по причине ошибок наземного персонала — авиадиспетчеров и авиатехников. Наиболее опасными моментами полета остаются посадка и взлёт самолета.