Донецк, 27 ноября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли два района Донецка и населенный пункт Новоселовка, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:25 (совпадает с мск) — н. п. Сухая Балка — н. п. Новоселовка: выпущено 8 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:17 из Орловки ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибра 155 мм.