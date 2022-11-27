Кривой Рог, Бывш. УССР, 27 ноября 2022, 09:50 — REGNUM По городу Кривой Рог Днепропетровской области нанесён ракетный удар, сообщил глава горадминистрации Александр Вилкул. Его слова публикует 27 ноября киевское издание Страна.ua.
Журналисты рассказали, что глава администрации Кривого Рога Вилкул подтвердил ракетную атаку. Он призвал горожан оставаться в укрытиях.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге прогремели взрывы. Перед ними в Днепропетровской области и соседних с ней областях бывш. УССР звучала воздушная тревога.