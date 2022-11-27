Кривой Рог, Украина, 27 ноября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. По городу Кривой Рог Днепропетровской области нанесён ракетный удар, сообщил глава горадминистрации Александр Вилкул. Его слова публикует 27 ноября киевское издание Страна.ua.

(сс) Catrifle Александр Вилкул

Журналисты рассказали, что глава администрации Кривого Рога Вилкул подтвердил ракетную атаку. Он призвал горожан оставаться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге прогремели взрывы. Перед ними в Днепропетровской области и соседних с ней областях бывш. УССР звучала воздушная тревога.