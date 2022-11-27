Жителя Иркутска приговорили к 17 годам колонии за насилие над сестрой
Житель Иркутска несколько лет насиловал девочку — сводную сестру
Иркутск,
27 ноября 2022, 09:53 — REGNUM Суд приговорил жителя Иркутска к 17 годам лишения свободы за насилие над сводной сестрой. Об этом сообщает 27 ноября пресс-служба следственного управления СКР по Иркутской области.
Девочка
(сс) Jordan McDonald
22-летнего молодого человека признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Сводную сестру он насиловал неоднократно, впервые — когда девочке было десять лет.
Злоумышленник заставлял ребёнка молчать, угрожая, что расправится с самой девочкой и её бабушкой. В феврале этого года девочка рассказала о происходящем родственнику, а тот обратился в правоохранительные органы.
Отбывать наказание насильник будет в колонии строгого режима.
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История вопроса
Насилие - это не только применение физической силы к кому-нибудь, но и принудительное психологическое воздействие. Беззащитнее всех в этом вопросе дети, пожилые люди.
В России с февраля 2017 года уголовная статья 116 «Побои» была частично декриминализирована. После этого к уголовной ответственности привлекают только лиц, которые нанесли побои из хулиганских или экстремистских побуждений. Остальные граждане за те же действия несут административную ответственность. К уголовной ответственности их могут привлечь лишь при рецидиве.
В обществе несколько лет до этого шла дискуссия о том, что декриминализация статьи приведёт к всплеску семейно-бытового насилия. Статистика опровергла мнение. Сейчас же периодически в обществе поднимается вопрос о возвращении полной статьи в уголовный кодекс.