Иркутск, 27 ноября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Суд приговорил жителя Иркутска к 17 годам лишения свободы за насилие над сводной сестрой. Об этом сообщает 27 ноября пресс-служба следственного управления СКР по Иркутской области.

(сс) Jordan McDonald Девочка

22-летнего молодого человека признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Сводную сестру он насиловал неоднократно, впервые — когда девочке было десять лет.

Злоумышленник заставлял ребёнка молчать, угрожая, что расправится с самой девочкой и её бабушкой. В феврале этого года девочка рассказала о происходящем родственнику, а тот обратился в правоохранительные органы.

Отбывать наказание насильник будет в колонии строгого режима.

Читайте также: В Петербурге задержали повара-мигранта, домогавшегося ребёнка