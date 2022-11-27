Кривой Рог, Украина, 27 ноября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщает 27 ноября издание Страна.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Кривой Рог

Журналисты рассказали, что «в Кривом Роге слышны взрывы». И отметили, что ранее в Днепропетровской области и в соседних к ней регионах бывш. УССР объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Днепропетровской области сокращают часы отключения электроэнергии, заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.