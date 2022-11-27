Киев, 27 ноября 2022, 09:44 — REGNUM Воздушная тревога объявлена в четырёх регионах б. УССР, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского режима.

Тревога
Тревога

Так, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Также предупреждение объявлено в оккупированной Киевом части Запорожской области.