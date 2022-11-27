В Якутии пассажирский автобус столкнулся с большегрузом
В Якутии при столкновении пассажирского автобуса с большегрузом пострадали 11 человек
Якутск,
27 ноября 2022, 09:34 — REGNUM В Якутии при столкновении пассажирского автобуса с большегрузом пострадали 11 человек, сообщили 27 ноября в региональном управлении Госавтоинспекции МВД.
«Водитель автобуса Higer, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию между транспортными средствами и совершил столкновение с двигавшейся впереди него автомашиной Shacman», — сообщили в ведомстве.
В результате аварии госпитализировали водителя и десять пассажиров автобуса. О состоянии пострадавших не сообщается.
История вопроса
Аварии пассажирского автотранспорта — дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов. В результате подобных событий только в России ежегодно гибнет по несколько сотен человек. Причинами столь неутешительной статистики называют в том числе устаревший транспорт — на сегодня до 70% пассажирского автотранспорта старше 70 лет, а также некачественные дороги. Особенно опасными остаются аварии с участием автобусов в горной местности.