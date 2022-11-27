В Якутии пассажирский автобус столкнулся с большегрузом
В Якутии при столкновении пассажирского автобуса с большегрузом пострадали 11 человек
Якутск, 27 ноября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Якутии при столкновении пассажирского автобуса с большегрузом пострадали 11 человек, сообщили 27 ноября в региональном управлении Госавтоинспекции МВД.
Kavtoday.ru
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«Водитель автобуса Higer, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию между транспортными средствами и совершил столкновение с двигавшейся впереди него автомашиной Shacman», — сообщили в ведомстве.
В результате аварии госпитализировали водителя и десять пассажиров автобуса. О состоянии пострадавших не сообщается.