Якутск, 27 ноября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Якутии при столкновении пассажирского автобуса с большегрузом пострадали 11 человек, сообщили 27 ноября в региональном управлении Госавтоинспекции МВД.

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«Водитель автобуса Higer, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию между транспортными средствами и совершил столкновение с двигавшейся впереди него автомашиной Shacman», — сообщили в ведомстве.

В результате аварии госпитализировали водителя и десять пассажиров автобуса. О состоянии пострадавших не сообщается.