В КНР четвёртый день подряд выявляют наибольшее число носителей COVID-19
В Китае четвёртый день подряд фиксируют суточный «рекорд» по случаям COVID-19
Пекин,
27 ноября 2022, 09:39 — REGNUM Четвёртый день подряд китайские власти фиксируют суточный «рекорд» по числу выявленных случаев заболевания СOVID-19. Об этом свидетельствуют 27 ноября данные государственного комитета по делам здравоохранения КНР.
Коронавирус в Китае
zhizhou deng
За сутки выявлен 39 791 новый случай.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в Китае зафиксировали 35 183 новых случая заражения СOVID-19. У большинства людей болезнь протекает бессимптомно. Прежние максимумы фиксировались 24 и 25 ноября: 31 656 и 32 943 новых случаев соответственно.
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История вопроса
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2). 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила пандемию коронавируса COVID-19, который к этому моменту поразил 118 тысяч человек в 114 странах.