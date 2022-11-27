Пекин, 27 ноября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Четвёртый день подряд китайские власти фиксируют суточный «рекорд» по числу выявленных случаев заболевания СOVID-19. Об этом свидетельствуют 27 ноября данные государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

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За сутки выявлен 39 791 новый случай.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября в Китае зафиксировали 35 183 новых случая заражения СOVID-19. У большинства людей болезнь протекает бессимптомно. Прежние максимумы фиксировались 24 и 25 ноября: 31 656 и 32 943 новых случаев соответственно.

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