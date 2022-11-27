Боевики ВСУ дважды обстреляли Киевский район Донецка
Киевские каратели выпустили по Донецку семь снарядов калибра 155 мм
Донецк,
27 ноября 2022, 09:26 — REGNUM Боевики ВСУ дважды обстреляли Киевский район Донецка, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Артиллерия ВСУ
Mil.gov.ua
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:58 — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.
В 09:12 из Орловки ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.