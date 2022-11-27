Донецк, 27 ноября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Боевики ВСУ дважды обстреляли Киевский район Донецка, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:58 — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 2 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:12 из Орловки ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.