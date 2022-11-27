Москва, 27 ноября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Министерство обороны России совместно с РЖД запустили для прошедших реабилитацию после ранений военных и их семей туристический поезд до Великого Устюга, сообщили 27 ноября в Минобороны РФ.

Christian von Rueden Дом Деда Мороза в Великом Устюге

«Российские военнослужащие, прошедшие реабилитацию после ранений, полученных в ходе проведения специальной военной операции, и члены их семей отправились в предновогодний железнодорожный круиз в рамках проекта Минобороны РФ «Своих не бросаем» совместно с ОАО «РЖД», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что экскурсионный поезд проследует по пятидневному маршруту: Москва — Великий Новгород — Горный парк Рускеала – Архангельск – Великий Устюг.

Накануне, 26 ноября, в поездку отправились 227 человек, из которых 20 — участники специальной военной операции, 207 — члены семей военнослужащих, включая 106 детей.

Запланировано отправление еще трех экскурсионных поездов 3, 10 и 17 декабря. Всего в акции «Своих не бросаем» примут участие более 1000 человек, уточнили в Минобороны.