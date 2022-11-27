Минобороны России: сотни морпехов получили госнаграды за период СВО

Москва, , 09:21 — REGNUM Российские морские пехотинцы проявляют массовый героизм и отвагу в ходе специальной военной операции на территории б. УССР, сотни из них отмечены государственными наградами. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, поздравляя морских пехотинцев всех флотов и Каспийской флотилии с Днём морской пехоты.

Морская Пехота Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что морских пехотинцев всегда отличала высокая морская выучка, профессионализм, мужество и беззаветная преданность Родине. Сегодня они успешно решают сложные боевые задачи в условиях проведения СВО.

«Проявляют массовый героизм и отвагу, высокое боевое мастерство, воинскую доблесть и несгибаемую силу духа», — приводит слова Евменова пресс-служба Минобороны России.

За время участия в спецоперации сотни морских пехотинцев награждены государственными наградами, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, День морской пехоты в России отмечают 27 ноября. В этот день (16 ноября — по старому стилю) в 1705 году Пётр Первый выпустил указ о формировании первого морского полка.

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