Вашингтон, 27 ноября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Две трети стран Североатлантического альянса исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений киевскому режиму, сообщает The New York Times со ссылкой на представителей НАТО.

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Так, пишет газета, запасы 20 из 30 стран альянса «почти на нуле», однако остальные 10 членов НАТО сохранили возможность продолжать поставки вооружений Киеву, в том числе Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Уточняется, что особенно тяжелое положение с запасами вооружений у Польши и стран Прибалтики. В целом страны альянса передали Киеву оружие на сумму в $40 млрд, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции, заключила газета.