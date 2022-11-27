Иркутск, 27 ноября 2022, 09:01 — REGNUM Пожар случился на территории нефтеперерабатывающего завода в Ангарске, сообщил 27 ноября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Он уточнил, что возгорание произошло на технологической установке теплообменника промышленной площадки Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Пожар локализован на площади 250 кв. метров, пострадавших нет.
В своём телеграм-канале Кобзев уточнил, что поступление материалов в установку было перекрыто, после чего в ней выгорало оставшееся горючее.