В Ангарске произошёл пожар на нефтеперерабатывающем предприятии

Иркутск, , 09:01 — REGNUM Пожар случился на территории нефтеперерабатывающего завода в Ангарске, сообщил 27 ноября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На пожаре https://68.mchs.gov.ru

Он уточнил, что возгорание произошло на технологической установке теплообменника промышленной площадки Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Пожар локализован на площади 250 кв. метров, пострадавших нет.

В своём телеграм-канале Кобзев уточнил, что поступление материалов в установку было перекрыто, после чего в ней выгорало оставшееся горючее.