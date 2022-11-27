Иркутск, 27 ноября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Пожар случился на территории нефтеперерабатывающего завода в Ангарске, сообщил 27 ноября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Главное управление МЧС России по Иркутской области Пожар на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании (АНХК) 27 ноября 2022 года

Он уточнил, что возгорание произошло на технологической установке теплообменника промышленной площадки Ангарской нефтехимической компании (АНХК). Пожар локализован на площади 250 кв. метров, пострадавших нет.

В своём телеграм-канале Кобзев уточнил, что поступление материалов в установку было перекрыто, после чего в ней выгорало оставшееся горючее.