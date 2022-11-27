Киевские каратели обстреляли Донецк и Каштановое в ДНР

Донецк, , 08:45 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Каштановое, сообщили 27 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:15 — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:20 из Авдеевка ВСУ обстреляли Каштановое, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.