Власти Никарагуа выразили соболезнования Лукашенко в связи со смертью главы МИД Белоруссии Макея

Альтаграсия, , 08:13 — REGNUM Президент и вице-президент Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо выразили соболезнования лидеру Белоруссии Александру Лукашенко в связи со смертью главы МИД республики Владимира Макея.

Владимир Макей Cancillería del Ecuador

«От имени народа и правительства примирения и национального единства Республики Никарагуа, а также от себя лично выражаем самые искренние соболезнования и солидарность вам, братскому народу Белоруссии, особенно родственникам и друзьям Владимира Макея», — говорится в совместном заявлении Ортега и Мурильо.

Как сообщало ИА REGNUM, Макей скончался 26 ноября на 65-м году жизни. Его коллеги заявили, что смерть министра была скоропостижной, ее ничто не предвещало.

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