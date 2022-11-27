Москва, 27 ноября 2022, 08:10 — REGNUM Суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Младенец
Младенец
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«Необходимо сделать всё, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Такое решение примем в начале декабря», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что за последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тыс. младенцев, рождённых суррогатными матерями. Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в 2 млрд евро, добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2022 года Гоосдума в первом чтении приняла законопроект о введении запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства на использование института суррогатного материнства на территории России.

Ограничения не распространяются на случаи, когда гражданин Российской Федерации находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства.

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