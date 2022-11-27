Жителей Германии предупредили о резком повышении цен на электроэнергию
Spiegel: жителей Германии «в подарок» на Новый год ждёт повышение цен на электричество
Берлин,
27 ноября 2022, 07:52 — REGNUM В новом 2023 году жители Германии будут ощутимо больше платить за электроэнергию. В Кёльне стоимость электроснабжения вырастет более чем в два раза, сообщило издание Spiegel.
Экономия электроэнергии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
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«Если клиент потребляет больше, он платит обычную договорную цену. Это должно дать стимул к экономии», — говорится в статье.
Рыночные цены будут высокими, обещает издание. Повышение стоимости электричества ожидается резким и массовым.
Как сообщало ИА REGNUM, страх перед высокими ценами на газ и электроэнергию, а также перед будущими высокими счетами коснулся всех слоёв населения в Германии. В среднем среди граждан страны страх перед ростом тарифов испытывают 80% опрошенных.
История вопроса
Осенью 2021 года цены на газ в Европе быстро росли, превысив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. В числе основных причин - низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. При этом часть политиков в ЕС продолжают критиковать Россию - с одной стороны, за строительство “Северного потока - 2”, с другой - за якобы имевший место отказ увеличить объем поставок. Рост цен на газ в странах Европы привел к существенного удорожанию электроэнергии для потребителей и разорению ряда компаний - поставщиков. Российские власти не раз указывали, что страны Европы сами виноваты в сложившейся ситуации - к росту цен, в том числе, привел развал системы долгосрочных контрактов на поставки российского газа, совершенный по инициативе евробюрократов. Энергетический кризис усугубился на фоне санкций в связи со специальной военной операцией России в Донбассе и на территории бывш. УССР. В 2022 году стоимость 1000 кубометров газа несколько раз превышала отметку в 2000 долларов.