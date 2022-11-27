Spiegel: жителей Германии «в подарок» на Новый год ждёт повышение цен на электричество

Берлин, , 07:52 — REGNUM В новом 2023 году жители Германии будут ощутимо больше платить за электроэнергию. В Кёльне стоимость электроснабжения вырастет более чем в два раза, сообщило издание Spiegel.

Экономия электроэнергии Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Если клиент потребляет больше, он платит обычную договорную цену. Это должно дать стимул к экономии», — говорится в статье.

Рыночные цены будут высокими, обещает издание. Повышение стоимости электричества ожидается резким и массовым.

Как сообщало ИА REGNUM, страх перед высокими ценами на газ и электроэнергию, а также перед будущими высокими счетами коснулся всех слоёв населения в Германии. В среднем среди граждан страны страх перед ростом тарифов испытывают 80% опрошенных.