Эксперты: зимой цены на газ в Евросоюзе будут зависеть от погоды

Москва, , 07:50 — REGNUM Эксперты, опрошенные РИА Новости, спрогнозировали, что цены на газ в Евросоюзе предстоящей зимой будут зависеть от погоды.

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«Биржевые цены на газ в Европе в ближайший месяц будут колебаться под воздействием ряда факторов, прежде всего погодных (температура воздуха и наличие достаточной силы ветра для выработки электроэнергии на ветряках и солнечных дней для СЭС в южных регионах)», — сказал замруководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит согласился с этим мнением.

«Сильные ветры увеличивают выработку энергии ветряками и таким образом уменьшают потребность в производстве электроэнергии, работающей на газе. Более важным фактором является температура», — добавил Смит и пояснил, что исторически при каждом понижении на один градус по Цельсию, когда температура опускалась ниже 13 градусов, спрос на газ для отопления повышался на 4%.

Эксперт Колобанов добавил, что также на рост цены может повлиять какая-нибудь техногенная авария на инфраструктуре или прекращение прокачки российского газа через территорию б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 декабря Британия намерена запретить импорт российских нефтепродуктов и нефти.