Ангарск, Иркутская область, 27 ноября 2022, 07:30 — REGNUM Утром 27 ноября возник пожар на территории Ангарской нефтехимической компании. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.
По данным ведомства, загорелся теплообменник. Пожарные локализовали возгорание на площади 250 кв. метров. В результате происшествия пострадавших нет. Установку охлаждают, выгорает оставшееся в ней горючее. Причины возгорания уточняются.
Ранее ИА REGNUM передавало, 15 ноября в городе Чайковском Пермского края произошёл крупный пожар на территории завода. Загорелось производственное здание.
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