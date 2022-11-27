Под Иркутском загорелась промплощадка нефтеперерабатывающего завода

Ангарск, Иркутская область, , 07:30 — REGNUM Утром 27 ноября возник пожар на территории Ангарской нефтехимической компании. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, загорелся теплообменник. Пожарные локализовали возгорание на площади 250 кв. метров. В результате происшествия пострадавших нет. Установку охлаждают, выгорает оставшееся в ней горючее. Причины возгорания уточняются.

Ранее ИА REGNUM передавало, 15 ноября в городе Чайковском Пермского края произошёл крупный пожар на территории завода. Загорелось производственное здание.

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