Ангарск, Иркутская область, 27 ноября, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Утром 27 ноября возник пожар на территории Ангарской нефтехимической компании. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

По данным ведомства, загорелся теплообменник. Пожарные локализовали возгорание на площади 250 кв. метров. В результате происшествия пострадавших нет. Установку охлаждают, выгорает оставшееся в ней горючее. Причины возгорания уточняются.

Ранее ИА REGNUM передавало, 15 ноября в городе Чайковском Пермского края произошёл крупный пожар на территории завода. Загорелось производственное здание.

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