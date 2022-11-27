Красноярск, , 07:28 — REGNUM В Красноярске задержан подозреваемый в истязании и незаконном лишении свободы беременной женщины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакассии.

Беременная (сс) pedroserapio

Читайте также: СКР проверяет факт издевательства над беременной женщиной в Красноярске

Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, которого подозревают в истязании с издевательством или мучениями, незаконном лишении свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По данным следствия, неоднократно в ноябре фигурант, достоверно зная, что его знакомая 22-летняя женщина беременна применял к ней физическую силу. В ночь с 25 на 26 ноября мужчина, под предлогом личной беседы, встретился с девушкой. Угрожая применением насилия, демонстрируя нож, схватил её за шею и завёл в квартиру своего знакомого, где незаконно удерживая облил её зелёнкой и подстриг волосы. При этом он снял видео, которое попало в интернет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске проводится проверка об избиении и издевательствах над беременной женщиной.