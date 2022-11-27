Берлин, 27 ноября, 2022, 07:16 — ИА Регнум. СМИ рассказали о «триумфе Путина и поражении Германии» в африканском Мали. Автор статьи в Der Spiegel отмечает, что уход бундесвера из Мали после девяти лет присутствия в рамках мандата ООН «очень болезненный».

Флаг Мали

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Озвучено, что в Мали находится до 1400 немецких военных.

«Эпоха зарубежных миссий германской армии заканчивается очень болезненно. Можно говорить о триумфе Путина и поражении Германии», — пишет немецкое издание.

Отмечается, что дипломаты не хотели полного ухода войск из Мали, власти же, наоборот, ратовали за вывод военных.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия начнёт вывод своих войск из Мали с середины 2023 года и завершит процесс к маю 2024 года, заявил журналистам представитель правительства Штеффен Хебестрайт.