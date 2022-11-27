Вашингтон, 27 ноября, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Только 23% молодых мужчин из Соединённых Штатов Америки могут служить в армии. Одной из причин того, что граждане не могут служить, является распространение ожирения, сообщило 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

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По информации обозревателя издания, недобор новобранцев в вооружённые силы страны составил десять тысяч человек.

«Причинами недобора стали, по большей части, широкое распространение ожирения среди кандидатов и ранее совершенные уголовные правонарушения», — говорится в статье.

Обозреватель констатировал наличие трудностей с набором квалифицированных кадров на военную службу в США. Проблему лишнего веса отчасти решают с помощью подготовительных курсов для будущих солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября американский президент Джо Байден заявил, что жители США абсолютно не представляют, какие жертвы приносят военные. Один процент военнослужащих, подчеркнул он, представляет 99 процентов американского общества.