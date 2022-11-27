Для российских военнослужащих организовали железнодорожный круиз

Москва, , 07:04 — REGNUM Участники специальной военной операции, прошедшие реабилитацию после ранений, а также члены их семей отправились в предновогодний железнодорожный круиз. Поездка организована Минобороны РФ совместно с ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба федерального военного ведомства.

Купе Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Экскурсионный поезд проследует по пятидневному маршруту: Москва — Великий Новгород — горный парк «Рускеала» — Архангельск — Великий Устюг», — пояснили в Минобороны.

В субботу, 26 ноября, в поездку отправились 227 человек, из них 20 участников СВО и 207 членов семей военнослужащих, включая 106 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО президент России Владимир Путин отметил, что к реабилитации раненых бойцов могут быть подключены и гражданские больницы, хотя к настоящему времени и военные госпитали заполнены лишь на 38%.

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