На Тайване привели в готовность ракетные комплексы из-за приближения судов из Китая

Тайбэй, , 06:52 — REGNUM Восемь самолётов и четыре воздушных судна обнаружены возле Тайваньского пролива. В том числе в опознавательной зоне ПВО острова находились стратегические бомбардировщики и истребители, сообщило оборонное ведомство страны.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По состоянию на 6:00 утра (1:00 мск) в районе Тайваньского пролива было обнаружено восемь самолетов (из них четыре пролетели в воздушном пространстве юго-запада) и четыре корабля НОАК», — отметило ведомство.

Самолёты летели с юго-запада. Военнослужащие Тайваня развернули ракетные комплексы, жители острова были предупреждены по радио о тревоге.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в США призвали создать межведомственный комитет для разработки планов по введению санкций в случае атаки Китая на Тайвань.