К Тайваню приближается флот и воздушные суда из Китая
На Тайване привели в готовность ракетные комплексы из-за приближения судов из Китая
Тайбэй,
27 ноября 2022, 06:52 — REGNUM Восемь самолётов и четыре воздушных судна обнаружены возле Тайваньского пролива. В том числе в опознавательной зоне ПВО острова находились стратегические бомбардировщики и истребители, сообщило оборонное ведомство страны.
Тайвань
Иван Шилов © ИА REGNUM
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«По состоянию на 6:00 утра (1:00 мск) в районе Тайваньского пролива было обнаружено восемь самолетов (из них четыре пролетели в воздушном пространстве юго-запада) и четыре корабля НОАК», — отметило ведомство.
Самолёты летели с юго-запада. Военнослужащие Тайваня развернули ракетные комплексы, жители острова были предупреждены по радио о тревоге.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в США призвали создать межведомственный комитет для разработки планов по введению санкций в случае атаки Китая на Тайвань.
История вопроса
Тайвань стал независимым государством после поражения партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши китайским коммунистам во главе с Мао Цзэдуном в гражданской войне в 1949 году и закреплении на острове. До 1971 года представлял Китай в ООН, однако затем уступил это место КНР. В 1979 году США признали КНР и заключили с ним дипломатические отношения. В этом же году США принимают закон об отношениях с Тайванем, которые с этих пор развиваются «полуофициально».
С 1992 года начинает действовать «Политика одного Китая», согласно которой в мире может существовать лишь одно китайское государство. Страны, заключившие отношений с Тайванем, автоматически разрывают отношения с КНР и наоборот.
Постепенно, по мере того как материковый Китай начал набирать политическую и экономическую мощь и все громче заявлять о претензиях на Тайвань как свою неотъемлемую часть, США стали использовать остров для сдерживания КНР, поставляя вооружения и оказывая дипломатическую поддержку, проводя военные маневры и натравливая на КНР своих партнеров по НАТО. Согласно новой стратегии НАТО, Китай признан «системным вызовом» западному (американскому) господству, что привело к небывалому обострению ситуации вокруг Тайваня.