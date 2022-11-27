Американский политик заявил, что Москва щадит территорию бывш. УССР
Американский политик заявил, что Россия может уничтожить бывш. УССР быстро и без ядерного оружия
Вашингтон,
27 ноября 2022, 06:33 — REGNUM Российская Федерация могла бы за день уничтожить территорию бывш. УССР без применения ядерного оружия, если бы не проявляла сдержанность. Об этом заявил 27 ноября экс-сотрудник Белого дома в США Пол Крейг Робертс.
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«Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны», — отметил он.
Картина поражения Российской Федерации ложная и создана западными СМИ, также подчеркнул политик. На самом деле территория бывш. УССР страдает от ударов по объектам энергетики, сирены воздушной тревоги включаются каждый день.
Как сообщало ИА REGNUM, все резервы для обеспечения электроснабжения территории б. УССР уже задействованы, но потребность в оборудовании сохраняется. На подготовку дополнительных средств потребуется около полугода, заявил бывший министр энергетики страны Игорь Плачков.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.