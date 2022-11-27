Мурманск, 27 ноября, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Блокирование беспилотных летательных аппаратов противника радиочастотными подавителями в рамках тактического учения на полигоне в районе озера Сантаярви в Мурманской области отработали морские пехотинцы Северного флота. Учения приурочили к 317-й годовщине со дня образования морской пехоты, сообщает 27 ноября департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Минобороны России Военные учения

«На учении морские пехотинцы отработали подготовку и переход в наступление из положения непосредственного соприкосновения с условным противником», — говорится в сообщении.

Также во время боевых стрельб морпехи отработали огонь из стрелкового оружия, гранатометов РПГ-7, АГС-17, переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот», минометов и боевых машин. Стрельба осуществлялась по имитирующим бронированную технику и живую силу противника целям на расстоянии от 100 до 5000 метров.

Ранее ИА REGNUM передавало, в конце октября на Заполярных полигонах бригады морской пехоты Северного флота в Мурманской области морские пехотинцы проводили подготовку мобилизованных, применяя опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Читайте также: Морские пехотинцы Северного флота обучают мобилизованных военному делу