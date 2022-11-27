Ким Чен Ын заявил, что КНДР настроена обладать невиданной ядерной мощью

Пхеньян, , 05:45 — REGNUM Северная Корея ставит цель — построить самые могущественные в мире стратегические ядерные силы и обладать «невиданной абсолютной» мощью ради защиты достоинства и суверенитета своего народа и государства, цитирует лидера страны Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Наше неустанное дело по строительству ядерных вооружённых сил, направленное на вечную надежную защиту достоинства и суверенитета государства и народа, является самым великим и важным революционным делом, а его конечная цель заключается в обладании самой могущественной в мире стратегической мощью, невиданной абсолютной силой», — сказал лидер КНДР.

Ким Чен Ын поблагодарил руководителей и рядовых учёных оборонной научно-исследовательской сферы, которые успешно разработали и усовершенствовали МБР нового типа «Хвасон-17».

Как сообщало ИА REGNUM, у Южной Кореи есть два важных фактора для развития собственной ядерной программы, но достижение этой цели будет иметь определённые последствия. Такое мнение высказал обозреватель Роберт Келли из 19FortyFive.