Пхеньян, 27 ноября, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Северная Корея ставит цель — построить самые могущественные в мире стратегические ядерные силы и обладать «невиданной абсолютной» мощью ради защиты достоинства и суверенитета своего народа и государства, цитирует лидера страны Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

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«Наше неустанное дело по строительству ядерных вооружённых сил, направленное на вечную надежную защиту достоинства и суверенитета государства и народа, является самым великим и важным революционным делом, а его конечная цель заключается в обладании самой могущественной в мире стратегической мощью, невиданной абсолютной силой», — сказал лидер КНДР.

Ким Чен Ын поблагодарил руководителей и рядовых учёных оборонной научно-исследовательской сферы, которые успешно разработали и усовершенствовали МБР нового типа «Хвасон-17».

Как сообщало ИА REGNUM, у Южной Кореи есть два важных фактора для развития собственной ядерной программы, но достижение этой цели будет иметь определённые последствия. Такое мнение высказал обозреватель Роберт Келли из 19FortyFive.