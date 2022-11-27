An Nahar: усиление БРИКС станет «сущим кошмаром» для Запада во главе с США

Бейрут, , 05:24 — REGNUM Вступление в Межгосударственное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Саудовской Аравии, Египта и Турции станет «сущим кошмаром» для Запада во главе с США. Об этом говорится в публикации ливанской газеты An Nahar.

Лидеры БРИКС Kremlin.ru

Авторы статьи считают, что несмотря на растущее влияние Китая, Запад продолжает рассматривать Ближний Восток «как свой задний двор», да ещё и на фоне напряжённых отношений с Россией.

Запад недоволен стремлением Саудовской Аравии вступить в альянс, так как это приведет к «составлению новой карты балансов крупнейших экономик, а следовательно, и баланса власти в современном мире».

Вступление в БРИКС укрепит саудовский риал как международную резервную валюту и ослабит спрос на доллар, а также увеличит вес организации в мировой экономике без участия ЕС и США, пишет издание.

Напомним, Алжир подал официальную заявку на вступление в группу БРИКС. Ранее заявку подали Иран и Аргентина.

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