Пхеньян, 27 ноября, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Дочь председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына сопровождала отца во время его встречи с военнослужащими. Это второй раз, когда корейский лидер показал её широкой общественности, сообщило 27 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын

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Дочь лидера республики Корея присутствует на фотографиях на публичном мероприятии с его участием. Она находится рядом с отцом, на некоторых снимках держит его под руку. Одета девочка в длинное чёрное пальто с меховым воротником.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября дочь Ким Чен Ына вместе с ним присутствовала на первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа «Хвасон-17». Её сфотографировали на полигоне. Это был первый раз, когда корейский лидер появился на публичном мероприятии в её сопровождении.