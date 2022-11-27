Киев, , 05:03 — REGNUM Редактор общественного мнения в POLITICO Europe, обозреватель Джейми Деттмер вернувшись с Киева, рассказал об увиденном «апокалипсисе и устрашающе пустых улицах».

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам журналиста, ночью Киев почти полностью погружен во тьму.

«Это может показаться апокалипсисом ночью в Киеве, когда уличные фонари не горят, и только несколько зданий, оборудованных генераторами, дают единственные яркие пятна. Жители по-прежнему ходят в рестораны и бары, но в значительно меньшем количестве. А в ночи после ракетного обстрела улицы устрашающе пусты — очень немногие отваживаются выйти на улицу», — отметил Джейми Деттмер.

Также есть проблемы с водоснабжением, и если воду дают, они её набирают ваннами.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть стран НАТО призналась, что запасы вооружений для передачи киевскому режиму, исчерпаны.