Бразилиа, 27 ноября, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Количество жертв в результате стрельбы в двух школах города города Аракрус в Бразилии возросло до четырёх. Об этом сообщает новостной портал G1.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

По данным источника, в пятницу, 25 ноября, произошла стрельба в двух соседних школах. Нападавшим был 16-летний ученик одной из них.

Уточняется, что началось опознание жертв стрельбы в двух школах, в результате скончались четыре человека. Среди погибших числятся три педагога и учащийся. Стрелок задержан.

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Напомним, около 10 часов утра по местному времени в небольшом городе Аракруз, расположенном примерно в 80 километрах к северу от столицы штата Витории, неизвестный подросток в военной форме открыл огонь в частной и государственной школах.