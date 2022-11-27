Жители США установили рекорд в 9,12 млрд долларов по покупкам на распродажах «чёрной пятницы»

Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Онлайн-продажи во время распродаж в «чёрную пятницу» выросли в Соединённых Штатах Америки на 2,3% за год. Особым спросом пользовались игрушки, электроника и спортивные тренажёры, рост спроса на них составил 285%, 221% и 218% соответственно, сообщил телеканал CNBC.

Скидки (сс)alex80

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Общая сумма покупок на распродажах в интернет-магазинах после Дня благодарения составила 9,12 млрд долларов, и это рекорд. При этом многие покупатели оплачивали товары в рассрочку из-за инфляции и роста цен, подчеркнуло американское издание. Доля таких продаж за неделю выросла на 78%.

Как сообщало ИА REGNUM, объём продаж в День благодарения в США достиг рекордных $5,29 млрд. Это произошло вопреки ожиданиям аналитиков, которые прогнозировали, что инфляция приведет к однопроцентному снижению суммы продаж.