Названы показатели привлекательности китайского рынка для российского бизнеса

Москва, , 04:45 — REGNUM Российские компании, которые откроют свой бизнес в Китае, будут иметь ряд преимуществ. К такому выводу пришла генеральный директор консалтинговой компании «Синорусс» Сурана Раднаева.

Россия и Китай Иван Шилов (с) ИА REGNUM

С её слов, одним из главных преимуществ является наличие у Китая крупнейшего рынка в мире. Также упрощён поиск поставщиков и покупателей всех видов продукции. Кроме этого, китайские компании охотнее устанавливают контакты с теми российскими фирмами, которые имеют филиалы в Китае.

Среди названных Радаевой преимуществ — возможность российским компаниям участвовать в международных инициативах Китая.

По мнению эксперта, ещё одним показателем привлекательности китайского рынка является то, что на него приходится порядка 10% от мировых прямых инвестиций.

«Открытие компании в материковом Китае даёт близость к поставщикам или потребителям. Гонконг даёт возможность работы в более понятной россиянам финансовой системе. Есть и 21 специальная экономическая зона с привлекательными льготами», — добавила она.

Ранее ИА REGNUM передавало, товарооборот России и Китая по итогам 2022 года превысит $180 млрд.

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