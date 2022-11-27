Харбин, Китай, 27 ноября, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Студенты вузов, кто смог, в спешке накануне покинули Харбин. С 26 ноября власти запретили им выезжать из города из-за противоэпидемических коронавирусных мер. Видео с массовым бегством студентов размещено в Сети.

Travelask.ru Харбин

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Отмечается, что студентам вузов провинции запрещено покидать их территорию и возвращаться домой на зимние каникулы из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. При этом, тем студентам, которые уже купили билеты, вузы вернут деньги.

Предполагается, что студентов не отпустят до марта 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, волна протестов против длительных коронавирусных ограничений прокатилась в городах Китая. В частности, в Синцзяне после прошедших митингов власти обещали ослабить ограничения.