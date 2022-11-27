Недобросовестные риэлторы и мошенники оставляют людей с кредитами и без жилья

Москва, , 04:31 — REGNUM Мошенники придумали действенную схему, как обчищать доверчивых людей. Организуясь в группы, они заставляют своих жертв брать кредиты и переписывать на них недвижимость, рассказал «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

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Сначала человеку звонят якобы из следственного комитета, полиции, федеральной службы безопасности или Центробанка, предупреждая о том, что готовится кража средств с его счёта в банке. Свои слова мошенники подтверждают подложными фото своих удостоверений и постановлений о возбуждении уголовных дел. Тех, кто поверил, доводят до полного разорения.

«Предупредив о полной секретности миссии, мошенники сначала заставляют перевести все деньги на безопасный счет, затем взять зеркальный банковский кредит, чтобы «настоящий не повис» на жертве. Ну а затем уже принимаются и за его жилье — все тем же путём взятия кредита, но уже под залог жилья», — рассказал Иван Соловьёв.

Осуществлять махинации с недвижимостью помогают риелторы. Они проводят сделки очень быстро и сразу переоформляют жильё на разных собственников несколько раз.

«Это позволяет запутать следы преступления и затруднить возможное судебное изъятие объекта, так как каждый последующий его собственник формально оказывается добросовестным приобретателем», — объяснил юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года мошенники в соцсетях начали обманывать жителей РФ под видом инвестиционных советников. Аферисты дают рекомендации якобы для защиты сбережений. Если потенциальная жертва верит словам мошенника, его сводят с якобы профессиональным советником по инвестициям.